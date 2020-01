ACM: providers moeten binnen 4 weken goed 4G-internet aanbieden bij roaming

Waakhond ACM geeft de providers in Nederland een tik op de vingers. Binnen vier weken moeten zij dezelfde kwaliteit internet bieden in het buitenland, als in Nederland. Nu is het internet bij roaming lang niet van dezelfde kwaliteit als in ons land.

Internetkwaliteit in het buitenland

Wanneer je de grens overgaat, voor een dagje weg of voor op vakantie, profiteer je lang niet altijd van de beste internetkwaliteit op je smartphone. Onder de noemer ‘roam like at home’ moeten providers dezelfde internetbeleving aanbieden als thuis. Echter constateert Autoriteit Consument & Markt (ACM) dat dit lang niet altijd het geval is, terwijl de middelen er wel zijn.

De ACM zegt hierover het volgende;

“Bij ‘roam like at home’ geldt het uitgangspunt dat klanten binnen de EU van dezelfde diensten gebruik kunnen maken als ze thuis doen, onder dezelfde voorwaarden. Uit onderzoek van de ACM blijkt dat een aantal aanbieders zich niet altijd aan deze regels houdt.”

Bij een aantal providers is opgemerkt dat zij de internetsnelheid afknijpen in het buitenland. Hoewel de middelen er zijn, krijgen klanten dit dus niet aangeboden. Het is onder bepaalde omstandigheden dan bijvoorbeeld niet mogelijk om in het buitenland een Netflix-film te kijken in HD-kwaliteit. Sommige providers geven bijvoorbeeld in het buitenland geen 4G-verbinding, maar schakelen klanten om naar 3G (of zelfs 2G), wat duidelijk minder snel is dan 4G. Dit terwijl 4G dan wel beschikbaar is.

Toezichthouder ACM geeft providers vier weken de tijd om ervoor te zorgen dat providers klanten dezelfde internetbeleving geven als thuis, wanneer deze beschikbaar is. Welke providers zich ‘schuldig’ maken aan het afknijpen van de internetsnelheid is niet bekend, bij DroidApp zijn wel signalen bekend van Tele2 die dit zou doen, samen met verschillende andere providers.

De ACM wil dus voor de voorjaarsvakantie dat vakantiegangers kunnen genieten van dezelfde internetsnelheid als thuis, wanneer deze beschikbaar is. Wanneer aanbieders geen maatregelen hiervoor nemen zullen andere sancties volgen, waarbij het uitdelen van boetes niet uitgesloten wordt.