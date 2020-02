Officieel: Mobile World Congress 2020 definitief gecanceld

Het hing al even in de lucht en ondanks de belovende woorden is het hoge woord er nu uit. Het Mobile World Congress van 2020 gaat niet door. Over anderhalve week zou de show moeten beginnen.

Mobile World Congress 2020 gaat niet door

Het was de afgelopen dagen niet geheel duidelijk hoe het Mobile World Congress van 2020 er uit zou gaan zien. Dit alles vanwege het coronavirus. Een flink aandeel Chinese bezoekers brengt ieder jaar een bezoek aan de telecombeurs. Dat zou het risico op meer besmettingen doen kunnen toenemen. Steeds meer merken haakten af, maar volgens organisatie GSMA waren er genoeg voorzorgsmaatregelen getroffen om verdere verspreiding tegen te gaan. De beurs zou gewoon doorgaan.

De situatie leek onhoudbaar, want vele grote partijen zoals Ericsson, Nokia, LG, Sony en vele andere partijen, gaven aan niet meer naar het MWC te gaan. Dit om personeel, bezoekers en anderen niet onnodig risico te laten lopen op het coronavirus.

De GSMA-topman John Hoffman heeft nu gereageerd op de zaak. Hij geeft de bevestiging dat het MWC gecanceld is. De uitbraak van het coronavirus maakt het volgens hem onmogelijk om een event van dergelijke omvang te organiseren. In de komende uren en dagen verwachten we nog meer informatie, maar voor nu weten we dat de beurs niet doorgaat. Of merken individueel nog wel persconferenties laten staan is niet bekend. In ieder geval zal de beurs dit jaar niet terugkeren naar Barcelona. In februari 2021 staat het Mobile World Congress weer in Spanje gepland.

Zodra er meer informatie is over het MWC 2020 houden we je via dit bericht op de hoogte.