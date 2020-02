Nokia trekt zich terug op MWC 2020: komende editie zeer onzeker

De komende editie van het Mobile World Congress in Barcelona wordt steeds rustiger. Steeds meer smartphonefabrikanten haken af. Nu ook Nokia.

HMD Global niet op MWC 2020

HMD Global heeft vanmiddag bekend gemaakt dat het afziet van deelname aan het Mobile World Congress in Barcelona. De fabrikant van Nokia-toestellen heeft net als Sony, LG, Vivo, TCL en verschillende ander partijen laten weten niet aanwezig te zijn op de grote jaarlijkse beurs in Spanje.

De reden hiervan is het coronavirus. Steeds meer fabrikanten durven de gok niet te wagen. Ze kiezen ervoor om het te cancellen vanwege het risico voor medewerkers, bezoekers en andere betrokkenen. Ook de persconferentie gaat niet door.

Editie 2020 onzeker

Het wordt steeds meer onzeker of het Mobile World Congress van 2020 wel doorgaat. Hoewel organisatie GSMA aan heeft gegeven dat het alle mogelijke maatregelen neemt om verspreiding te voorkomen, haken steeds meer partijen af. Volgens bronnen wordt aanstaande vrijdag, 14 februari 2020 door de organisatie definitief besloten of de beurs wel of niet doorgaat.

De GSMA heeft in een eerdere beslissing er nog voor gekozen om de beurs wel door te laten gaan omdat er nog genoeg partijen overblijven. Ook DroidApp is voornemend af te reizen naar Barcelona voor het Mobile World Congress.

Het Mobile World Congress heeft een gigantische impact op de omgeving van Barcelona. Vele miljoenen worden uitgegeven wat zorgt voor een enorme economische impuls voor de regio.