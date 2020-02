Aankondiging van Nokia op 23 februari tijdens Mobile World Congress

Het eind van de maand staat in het teken van het Mobile World Congress. Verschillende merken zullen hier een aankondiging hebben, ook Nokia.

Nokia aankondiging op MWC

Op 23 februari, voorafgaand aan het Mobile World Congress heeft HMD Global een persevent gepland staan. Hier zullen één of meerdere nieuwe smartphones getoond worden aan het publiek. De aankondiging vindt dus plaats op de dag voor de officiële start van het MWC, om 16:00 uur, zo laat de uitnodiging zien.

HMD Global, eigenaar van de naam Nokia, zal naar verwachting meerdere toestellen tonen. We schreven maandag al over foto’s van de Nokia 5.2. Daarbij zijn vorige week ook de eerste details over de Nokia 4.3 op en gaan er al langere tijd berichten over een nieuwe 5G-smartphone van Nokia. Deze telefoon zou de naam Nokia 8.2 5G krijgen en 459 euro gaan kosten. In een eerder bericht werd ook gesproken over de Nokia 1.3 en mogelijk een Nokia 9.2 PureView. Meestal kondigt Nokia meerdere smartphones aan en zal dat nu dus ook het geval zijn.

Overigens lijkt het erop dat Nokia nog een verrassing in petto heeft. Eerder gaf de CEO aan dat het een nostalgische telefoon uit wil brengen in een nieuw jasje. Vorig jaar zagen we de Nokia 2720 Flip en eerder de Nokia 3310.