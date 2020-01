Nokia 4.3: eerste signalen en details duiken op

De Nokia 4.2 is een erg interessant geprijsde smartphone en kan mogelijk binnenkort een opvolger verwachten. We krijgen nu de eerste details binnen over de Nokia 4.3.

Nokia 4.3: de eerste details

We hebben de Nokia 4.2 review eerder al gepubliceerd, en waren enthousiast over de smartphone. Vandaag de dag is het nog steeds een erg interessante telefoon en tevens voorzien van een erg interessant prijskaartje. Daarbij ben je dankzij Android One jarenlang verzekerd van updates.

Nokia lijkt voor de 4.2 een opvolger in de startblokken te hebben staan; de Nokia 4.3. Deze smartphone is nu opgedoken bij een keuringsinstantie, waardoor we het één en ander aan informatie tot ons kunnen nemen. Zeker lijkt dat de telefoon geleverd wordt met Android 10, waarschijnlijk ook weer met Android One.

De huidige Nokia 4.2

De specificaties

Verder gaan er berichten over de andere specificaties, die hebben we hieronder voor je op een rij gezet.

5,7 of 5,8 inch beeldscherm met HD+ resolutie

Qualcomm Snapdragon 439 of 450 processor

3/4GB RAM-geheugen

32GB/64GB (uitbreidbare) opslagruimte

Dual-camera: 16MP + 2MP (f/2.2)

8 megapixel front-camera

3000 mAh accu

3,5 mm en Micro-USB aansluiting

Vingerafdrukscanner aan de achterkant

Fysieke Google Assistent-knop

Afmetingen: 146,56mm x 70,46mm

Kleuren waarin de Nokia 4.3 beschikbaar moet komen: Charcoal en Pink Sand

Naar verluidt zou de smartphone een prijssticker krijgen van 179 of 199 euro. Mogelijk wordt de smartphone volgende maand aangekondigd tijdens het Mobile World Congress in Barcelona, maar daarover is nog veel onzeker.