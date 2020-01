‘Nokia 9.1 wordt gecanceld en release Nokia 9.2 PureView is uitgesteld’

Er is nieuwe informatie opgedoken over de opvolger van de Nokia 9 PureView. De op de camera gerichte smartphone zal naar verwachting de naam Nokia 9.2 krijgen, maar de komst van de telefoon is wel uitgesteld.

Nokia 9.2 komt later

Een bron die bekend zou zijn met de plannen van Nokia, deelt informatie over de Nokia 9.1 en Nokia 9.2. Deze bron meldt dat de release van de opvolger van de Nokia 9 PureView is uitgesteld. Uit eerdere informatie werd duidelijk dat HMD Global de Nokia 9.1 PureView in het tweede kwartaal van 2020 uit zou willen brengen, maar de plannen zouden nu veranderd zijn.

HMD Global zou de Nokia 9.1 nu niet uit willen brengen. De opvolger van de Nokia 9 PureView zou de naam Nokia 9.2 PureView krijgen en komt aan het eind van 2020 pas op de markt. In de tussentijd dus geen high-end smartphone van de van oorsprong Finse fabrikant, zo lijkt het. Nokia zou de release zover voor zich uit hebben geschoven, zodat het toestel geleverd kan worden met de meest nieuwe processor; de Snapdragon 865 processor van Qualcomm.