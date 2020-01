HMD Global komt met vierde nostalgische Nokia in nieuw jasje

HMD Global heeft al een hoop toestellen uitgebracht, maar het portfolio zal nog verder uitgebreid worden. Opnieuw kunnen we een ‘oude Nokia’ in een nieuw jasje verwachten. Wat kunnen we verwachten?

Oude Nokia in nieuw jasje

Nokia heeft al een reeks smartphones uitgebracht met Android, maar brengt ook nog steeds zogenoemde feature-phones uit, ofwel, de simpele toestellen. Niet eenmalig was dit een moderne variant op een bekende oude van ‘vroeger’. Zo zagen we al de Nokia 3310 (2017), Nokia 8110 en vorig jaar de Nokia 2720 Flip.

Juho Sarvikas van HMD Global laat nu weten dat we in 2020 een nieuwe ‘Original’ telefoon van de fabrikant kunnen verwachten. Hierbij plaatste hij een foto van Adidas Originals schoenen, die mooi van pas komen voor hem tijdens de CES en het MWC, wat weer een duidelijke hint is. Sarvikas plaatst in de tweet ook de hashtag ChineseNewYear. Het is goed mogelijk dat Nokia het toestel rond deze tijd aankondigt, dit vindt plaats op 25 januari.

Het is niet bekend welk toestel in een nieuw jasje gestoken gaat worden. Van welk toestel hoop jij op een 2020-editie?

Nokia 4.2 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 124,00 euro