Deze 4 Nokia-toestellen kunnen we verwachten tijdens het MWC

Nokia komt naar verwachting dit jaar met een aantal nieuwe toestellen. Deze zullen we gaan zien op het Mobile World Congress.

Nokia-toestellen op het MWC

Volgende maand is het de maand van het Mobile World Congress. HMD Global zal hier ook een persconferentie houden, waar we nieuwe Nokia-toestellen zullen gaan zien. Naar verwachting komen er vier toestellen, welke we kort bespreken.

Nokia 5.2

De Nokia 5.2 gaat al langere tijd rond in het geruchtencircuit. Nu zou hij eind februari er echt aankomen. Deze telefoon komt met een 6,2 inch display, Snapdragon 632 processor, 3GB+32GB/4GB+64GB en eenzelfde camera als in de Nokia 6.2. Dit betekent dat het toestel een 16MP+8MP dual-camera krijgt en een 8 megapixel front-camera. Uiteraard krijgt de telefoon Android 10, met Android One. De prijs van de smartphone zal uitkomen op 169 euro.

Nokia 8.2 5G

Er komt een Nokia 8.2 5G, de 4G-versie zou volgens de bron niet meer uitgebracht worden. De Nokia 8.2 zal daarmee het eerste 5G-toestel worden van de van oorsprong Finse fabrikant. Het toestel zal met 6GB+128GB en 8GB+128GB/256GB verschijnen, samen met een Snapdragon 765 processor en een 32 megapixel pop-up camera voor de front-camera. Verder wordt gesproken over een 3500 mAh accu en een interessante prijs van 459 euro. De cameraopstelling zou gelijk zijn aan die van de Nokia 7.2.

Nokia 1.3

Na de Nokia 1.2 is het tijd voor de Nokia 1.3. Dat toestel zal met een schermgrootte van rond de 6,0 inch uitgebracht worden en is een echte instapper. Dit zien we ook terug aan de specificaties; 1GB aan werkgeheugen, 8GB interne opslagruimte en een 5 megapixel front-camera. Achterop is een 13 megapixel geplaatst en er zal een 4000 mAh accu meegeleverd worden. Tot slot krijgt het toestel weer een nog onbekende MediaTek processor. De prijs moet uitkomen op 79 euro.

Original Series

Daarnaast verwachten we nog een nostalgisch toestel in een nieuw jasje, een zogenoemde Original Series-toestel. We hebben van Nokia in het verleden vaker toestellen gezien die vroeger de show hadden gestolen, maar dan in een nieuw jasje. Welk toestel dat dit jaar is, is niet bekend. Daarover zullen we ongetwijfeld binnenkort meer horen. Deze zou eerst tijdens het Chinese Nieuwjaar getoond worden, maar het Coronavirus heeft hier roet in het eten gegooid.

Als er meer bekend is, houden we je natuurlijk op de hoogte. Overigens kan er nog van alles veranderen, want het gaat nu nog om geruchten.

Nokia 6.2 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 223,00 euro