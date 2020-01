Nokia 6.1 krijgt Android 10 update in Nederland

Nadat gisteren de Nokia 7 Plus in Nederland werd bijgewerkt naar Android 10, is het nu de beurt aan de Nokia 6.1. Het vorig jaar uitgebrachte toestel krijgt de update nu.

Nokia 6.1 krijgt Android 10

Verschillende toestellen van HMD Global zijn inmiddels voorzien van een update naar Android 10. Gisteren nog werden de Nederlandse bezitters van de Nokia 7 Plus verrast met deze update. Wim laat aan DroidApp weten dat de update er nu ook is voor de Nokia 6.1. Eerder was de uitrol al aangekondigd, maar was deze er nog niet in Nederland.

Voor de Nokia 6.1 heeft de update een grootte van 1,4GB. De verbeteringen in Android 10 zijn onder andere de aanwezigheid van een volledig donker thema. Ook kun je per app aangeven wanneer en of deze toegang mag hebben tot je locatie. Gebruikers kunnen ook gebruik maken van de verbeterde notificaties, inclusief de slimme acties zoals het openen van links, vanuit de notificatie. Ook zijn er nieuwe gebaren/gestures.

Het security-level blijft staan op beveiligingsupdate december 2019. Zoals gezegd is de update vanaf nu in Nederland aan het uitrollen. Wanneer deze beschikbaar is, krijg je hiervan een melding op je smartphone.