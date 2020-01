Android 10 voor Nokia 7 Plus wordt nu uitgerold in Nederland

Nederlandse bezitters van de Nokia 7 Plus krijgen een nieuwe update aangeboden. Nadat eerder al Android 10 uitgebracht werd, moesten we hier nog even wachten.

Nokia 7 Plus krijgt Android 10

Gebruikers van de Nokia 7 Plus krijgen vanaf nu de langverwachte update naar Android 10 aangeboden. HMD Global begon begin deze maand met het uitrollen van de nieuwste Android-versie, maar in Nederland was het nog even afwachten tot de update beschikbaar was.

Richard, Ruud en Anton laten nu aan DroidApp weten dat hun Nokia 7 Plus de update naar Android 10 heeft mogen ontvangen. Hierbij levert de fabrikant de beveiligingsupdate van december 2019 mee. Interessanter zijn natuurlijk de nieuwe functies in Android 10.

Je kunt nu gebruik maken van het volledige donkere thema. Tevens zijn er de verbeterde notificaties met slimme antwoorden en de mogelijkheid om bijvoorbeeld direct een link te openen. Met Android 10 heb je ook nieuwe gestures, nieuwe gebaren, en meer opties voor de privacy. Je kunt nu per app aangeven wanneer deze toegang mag hebben tot je locatie.

Zoals gezegd is de uitrol van Android 10 voor de Nokia 7 Plus nu gestart. Als deze beschikbaar is, krijg je hiervan een melding op je telefoon.