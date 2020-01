Nokia 7 Plus: update naar Android 10 wordt uitgerold

Nokia heeft de smaak te pakken met het uitrollen van updates. Nadat al verschillende telefoons de update naar Android 10 hebben mogen ontvangen, is de update nu beschikbaar voor de Nokia 7 Plus.

Nokia 7 Plus krijgt Android 10

Alweer zo’n twee jaar geleden verscheen de Nokia 7 Plus. Naar onze mening was dit één van de beste Nokia-smartphones die HMD Global heeft uitgebracht. Zoals beloofd is nu de update naar Android 10 beschikbaar voor de telefoon. Nokia laat weten dat de uitrol van de nieuwe Android-versie inmiddels is begonnen.

Android 10 is de tweede grote update voor de Nokia 7 Plus. De smartphone werd uitgebracht met Android 8.0 Oreo, waarna een update naar Android 9 Pie verscheen. Nu is het dus tijd voor Android 10. We vermoeden dat dit de laatste Android-versie update is. Nieuwe functies waar je nu gebruik van kunt maken is het donkere thema, de verbeterde permissies en de vernieuwde notificaties.

De uitrol van de update naar Android 10 voor de Nokia 7 Plus is weliswaar begonnen, het kan even duren voordat de nieuwe versie voor iedere gebruiker beschikbaar is. Wanneer je de update kunt binnenhalen, krijg je een melding hiervan op je Nokia. Heb jij ‘m binnen, laat het ons dan zeker weten (met een screenshot) via redactie @ droidapp punt nl.

Nokia 7 Plus just got better! These phones are now running on the latest Android 10 update. Get the latest pure Android experience and access the latest features today. What feature do you think will be your most used? Let us know in the comments below!👇 pic.twitter.com/toanRtZIhe — Nokia Mobile (@NokiaMobile) January 7, 2020