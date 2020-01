Nokia 6.1: update naar Android 10 wordt vanaf nu uitgerold

HMD Global start het jaar goed met het uitrollen van updates. Verschillende toestellen van Nokia kregen de update al naar Android 10, nu is deze nieuwe Android-versie er ook voor de Nokia 6.1.

Nokia 6.1 krijgt Android 10

De nieuwste Android-versie, Android 10, heeft haar weg gevonden naar meer toestellen van Nokia. HMD Global heeft bekend gemaakt dat de Nokia 6.1 vanaf nu geüpdatet wordt naar Android 10. De smartphone is het derde Nokia toestel dat deze week de update krijgt. Deze week kregen ook de Nokia 7 Plus en Nokia 6.1 Plus, welke niet in Nederland verkocht wordt, deze nieuwe versie.

De Nokia 6.1 wordt ook wel Nokia 6 (2018) genoemd en verscheen op de markt met Android Pie. Dankzij de aanwezigheid van Android One ben je met dit toestel drie jaar lang zeker van beveiligingsupdates en twee jaar van Android-upgrades. Samen met de update naar Android 10 krijgt de telefoon ook de beveiligingsupdate van december aangereikt.

Android 10 brengt verschillende nieuwe functies en verbeteringen naar de Nokia 6.1. Allereerst is er het systeembrede donkere thema en de verbeterde notificaties met snelle acties. Tevens kun je nu per app de permissies instellen zodat apps niet zomaar toegang hebben tot je locatie.

De uitrol van de update is weliswaar gestart, het kan even duren voordat iedereen de nieuwe versie aangeboden krijgt op de Nokia 6.1. Wanneer dit het geval is, krijg je hiervan een notificatie. Als je de update aangeboden krijgt, horen we het graag van je (samen met een screenshot)!