Nokia 5.2: foto’s van de vermoedelijke smartphone duiken op

Op het Mobile World Congress lijken we de nieuwe Nokia 5.2 te mogen verwelkomen. Voor het zover is moeten we het doen met de geruchten en ‘leaks’. Nu zien we de Nokia 5.2 van voor en achter.

Nokia 5.2 opgedoken

Er zijn beelden verschenen van een smartphone die doorgaat onder de codenaam Nokia Captain America. Dit zou naar verluidt mogelijk de Nokia 5.2 kunnen zijn, die al een tijdje verwacht wordt. De huidige Nokia 5.1 werd namelijk al rond de zomer van 2018 uitgebracht.

De Nokia 5.2 is naar buiten gebracht door een tipster, waarover Evan Blass het nieuws naar buiten brengt. Evleaks is een betrouwbare bron, dus het zou zomaar kunnen zijn dat we hier inderdaad de Nokia 5.2 zien. De smartphone zou geleverd worden met 6GB RAM en 64GB aan opslagruimte. Wel zouden we 6GB aan de hoge kant vinden, en nemen we dat met een korrel zout. De Nokia 6.2 kreeg namelijk 4GB RAM mee.

Daarbij zou de smartphone rond 4 maart uitgebracht worden voor 180 dollar. De huidige Nokia 5.1 kwam op de markt voor 199 euro. We verwachten rond deze prijs ook in Nederland voor de 5.2.

Op de foto’s zien we een stijlvolle smartphone met een herkenbaar Nokia-design. De camera-module aan de achterkant is anders dan bij de Nokia 6.2 en 7.2, en heeft een flitser in het midden, samen met vier camera’s eromheen. De vingerafdrukscanner bevindt zich daaronder. De voorzijde wordt gevuld door scherm met een inkeping voor de front-camera.

We verwachten meer te horen over de Nokia 5.2 tijdens het Mobile World Congress, dat zal eind deze maand in Barcelona plaatsvinden. We houden je hiervan natuurlijk op de hoogte!

