Oppo gaat Oppo Find X2 presenteren op Mobile World Congress

Oppo heeft meer details naar buiten gebracht over wat we van het merk kunnen verwachten tijdens het Mobile World Congress. Voorafgaand barst het feest bij de Chinese fabrikant vast los met de komst van de Oppo Find X2

Oppo komt met Find X2

Het hoge woord is eruit; we kunnen een nieuwe Oppo Find verwachten. Tijdens het Mobile World Congress, dat eind deze maand begint, zal de Chinese fabrikant de tweede generatie van de Find presenteren. Met de eerste Oppo Find X wist het merk direct voet op Europese bodem te zetten en daarna ging het hard. Populaire modellen volgden zoals de Reno-serie en onlangs bijvoorbeeld de A9 waar we de uitgebreide Oppo A9 2020 review van hebben gepubliceerd.

In de afgelopen tijd gingen er al meerdere berichten rond over het bestaan van de Oppo Find X2, maar nu is het door de fabrikant zelf ook als bevestiging gegeven. De huidige Find wist te imponeren met het mooie design, die stijl zullen we ongetwijfeld ook terug gaan zien bij de Find X2. Er zal een grote focus liggen op het beeldscherm, waarbij gebruik gemaakt wordt van een verversingssnelheid van 120Hz.

De telefoon zou aangedreven worden door een Snapdragon 865 octa-core processor, deze biedt ook ondersteuning voor 5G. Echter gaan er ook geruchten over een 4G-versie van de Oppo Find X2. Innovatie gaan we mogelijk ook terugzien bij de accu. Deze zou volgens de geruchten met een bloedgang opgeladen kunnen worden; 50W.

Of dit allemaal gaat gebeuren, dat horen we over een paar weken in Barcelona. DroidApp zal aanwezig zijn bij de persconferentie van Oppo. Deze vindt plaats op zaterdag 22 februari om 14:00 uur Nederlandse tijd.

Oppo Find X Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 799,00 euro

Oppo A9 2020 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 246,00 euro