‘Oppo Find X2 krijgt 120Hz beeldscherm en enorm snel opladen’

Oppo is een merk dat flink aan de weg weet te timmeren in Nederland en de rest van Europa. We verwachten op korte termijn de nieuwe Oppo Find X2. Nu horen we de mogelijke specificaties van dit interessante toestel.

Oppo Find X2

Naar verwachting kunnen we dit voorjaar een nieuwe high-end smartphone van Oppo verwachten en wel de Find X2. Er gaan geruchten rond dat deze op het Mobile World Congress getoond wordt, maar dat heeft de fabrikant nog niet bevestigd. De smartphone moet in ieder geval boordevol mogelijkheden en krachtige specificaties zitten.

Volgens een Chinese bron die zijn bericht deelt op Weibo, krijgt de nieuwe Oppo Find X2 een 120Hz beeldscherm. We zagen op diverse OnePlus-devices al een 90Hz beeldscherm, maar Oppo gaat nog een stap verder. Hierdoor verloopt het scrollen nog vloeiender en wordt de gamebeleving nog verder opgekrikt. Onder andere Samsung zou de Galaxy S20-serie ook van een 120Hz beeldscherm willen voorzien.

Het scherm zou een 6,5 inch AMOLED-display zijn met een resolutie van 3168 x 1440 pixels. Zowel op QHD+ als op Full-HD+ resolutie kan zowel gekozen worden uit 60Hz als 120Hz. Wel heeft de accu hier duidelijk zwaarder onder te lijden, zo stelt de bron, waarvan de statusupdate inmiddels offline is gehaald.

Oppo Find X

Echter is voor dat laatste probleem ook een oplossing gevonden. Oppo zou de Find X2 mogelijk voorzien van 50W snelladen. Hierdoor is de batterij van de Oppo-smartphone nog eerder volgeladen. Op diverse Huawei-toestellen kwamen we eerder al 40W snelladen tegen, de Oppo doet daar dus nog een schepje bovenop. Hoe de Oppo Find X2 precies er uit zal komen te zien is nog een gok. Mogelijk kiest Oppo wederom voor het gewaagde design met een uitschuifbare camera-module.