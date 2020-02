LG en ZTE zeggen deelname Mobile World Congress 2020 af

Interessant nieuws vanuit twee smartphonefabrikanten. Zowel LG als ZTE hebben deelname aan het Mobile World Congress 2020 afgezegd.

LG en ZTE afwezig tijdens MWC

Deze editie van het Mobile World Congress, eind februari in Barcelona, zal naar alle waarschijnlijkheid rustiger worden qua bezoekers dan voorgaande jaren. Nu lijkt het erop dat niet alleen het qua bezoekers rustiger wordt, maar ook qua merken. Dit alles heeft te maken met het coronavirus.

ZTE heeft bekend gemaakt dat het haar persconferentie heeft geannuleerd. De stand op de beurs blijft wel gewoon staan. Traditioneel gezien heeft ZTE altijd een groot oppervlakte in gebruik op de jaarlijks terugkerende telefoonbeurs.

LG

LG pakt het anders aan. In een officieel statement laat het merk weten dat het alle activiteiten heeft opgeschort. Het gaat niet alleen om een verwachte persconferentie, maar ook om deelname aan de show. Volgens LG zal de fabrikant afwezig zijn op het Mobile World Congress van 2020. Het is niet bekend of LG iets groots zou willen aankondigen tijdens de persconferentie. Enige tijd geleden dook er een bericht op over de LG G9, maar dat bleef bij één bericht.

Omdat LG afwezig is, zal het merk later in 2020 een eigen event organiseren om nieuwe mobiele producten te lanceren, zo laat LG weten. LG heeft de keuze gemaakt om de kans op verspreiding van het virus te verkleinen, uit veiligheidsoverwegingen voor medewerkers, partners en bezoekers. LG is een Zuid-Koreaanse fabrikant.

GSMA

De organisatie van het Mobile World Congress, GSMA, heeft laten weten dat de beurs wel doorgaat zoals gepland. Wel zullen er tal van extra maatregelen doorgevoerd worden die de kans op verspreiding van het virus in moeten dammen.

Volgens hen is er een minimale impact tijdens het MWC in Barcelona. Wel zullen er meer en uitgebreidere reinigings- en desinfectiepunten komen, meer medische ondersteuning, verbeterde bewustmakingscampagnes, betere bewegwijzering, een microfoon-switching protocol en een advies voor een ‘no-handshake policy’.

DroidApp zal ook aanwezig zijn op de 2020-editie van het Mobile World Congress, waarbij we je natuurlijk op de hoogte houden van al het nieuws.