Motorola komt met aankondiging tijdens MWC: wat kunnen we verwachten?

Motorola zal tijdens het Mobile World Congress een aankondiging houden in Barcelona. Op 23 februari 2020 wordt het doek opgetild, maar wat zal eronder staan?

Motorola op het MWC 2020

Verschillende fabrikanten gebruiken de periode rond het Mobile World Congress om nieuwe producten te tonen. Ook Motorola zal op deze dag aanwezig zijn, zo heeft de fabrikant laten weten. Naar media is een uitnodiging gestuurd waarin het spreekt over een aankondiging op de dag voorafgaand aan het Mobile World Congress, op 23 februari 2020. Dit zal plaatsvinden op 19:00 uur Nederlandse tijd.

Wat kunnen we tijdens de aankondiging verwachten? In ieder geval gaan er al langere tijd berichten rond over de nieuwe smartphone met stylus. Naar verluidt zou deze telefoon de naam Moto G Stylus meekrijgen, maar er gaan ook geruchten over de naam Motorola Edge+. Mogelijk zien we ook de nieuwe smartphones uit de Moto G8-serie, zoals de Moto G8 en Moto G8 Power. Eerder werd al de Moto G8 Plus getoond.

De foto bovenaan het artikel toont de Moto G7 Plus