Evan Blass: Motorola werkt aan nieuwe smartphone met stylus

We kunnen binnenkort weer een nieuwe smartphone verwachten van Motorola. Evan Blass deelt een foto van een Moto-smartphone met een stylus.

Motorola met stylus

Motorola brengt in hoog tempo nieuwe toestellen op de markt. Na de One Zoom, One Macro, One Action en natuurlijk de Moto G8 Plus, zal de fabrikant binnenkort met een ander nieuwe smartphone komen. Het moet een toestel zijn met een stylus, die we bijvoorbeeld weer kennen van de Samsung Galaxy Note-serie. Een naam voor het toestel is nog niet bekend, maar er gaan berichten over Motorola Edge+.

De informatie hierover is afkomstig van leaker Evan Blass. Onbekend is of Motorola het toestel in het mid-end of high-end segment plaatst. Naast een stylus krijgt de telefoon ook een punch-hole waarin de front-camera is geplaatst. Het is niet duidelijk wanneer Motorola de nieuwe smartphone gaat aankondigen. We schatten de kans klein dat dit een toestel is met Android One, gezien de andere richting die Motorola hierin gekozen lijkt te hebben. Op het gebied van specificaties is overigens ook nog alles onduidelijk.

Wanneer er meer bekend is over de Motorola met stylus, houden we je op de hoogte!