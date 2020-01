Live foto’s duiken op van Motorola Moto G Stylus

Er lijkt een nieuwe smartphone uitgebracht te worden in de Moto G-serie. Naar verluidt krijgt het toestel de naam Moto G Stylus en krijgt deze zoals de naam al zegt een stylus. Daarvan zien we nu live foto’s.

Live foto’s van Moto G Stylus

Op het internet zijn live beelden verschenen van de nieuwe Motorola met stylus. Volgens de berichten krijgt het toestel de naam Moto G Stylus, waarbij het laatste deel van de naam aangeeft dat de telefoon een pennetje meekrijgt. Dat zien we ook terug op de verschenen foto’s. Het lijkt erop dat Motorola zich wil wagen aan een smartphone met een stylus.

We zien een smartphone met een gat in het scherm voor de front-camera. Onbekend is waar Motorola de ruimte heeft bedacht om de stylus weg te stoppen. Vermoedelijk is dat onderin naast de USB-poort is, maar daar zien we geen foto’s van, dus blijft een gok. We zien verder dat de telefoon voorzien zal zijn van Moto Actions. Daarbij zal de telefoon voorzien zijn van een nieuwe teken-app, waarbij de stylus dus goed van pas komt.

Geruchten spreken verder over een Snapdragon 665 processor, 4GB aan werkgeheugen en maximaal 128GB opslagruimte. Aan de achterzijde is de smartphone voorzien van een vingerafdrukscanner. Ook zien we een quad-camera achterop en is de telefoon voorzien van dunne schermranden. Vermoedelijk zien we de nieuwe Motorola Moto G Stylus, als hij inderdaad zo heet, tijdens de komende editie van het Mobile World Congress eind februari.