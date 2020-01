Foto en specificaties van Moto G8 en Moto G8 Power verschijnen online

Er is nieuws over twee nieuwe smartphones van Motorola. De G8-serie bestaat tot nu toe alleen uit de Moto G8 Plus. Nu komen we meer te weten over de Moto G8 en G8 Power.

Moto G8 en G8 Power

Vorig jaar verscheen de Moto G7-serie, bestaande uit de G7, Play, Plus en Power. Enige tijd geleden bracht de fabrikant de Moto G8 Plus uit, een zeer interessant geprijsde smartphone vol mogelijkheden. Natuurlijk is de nieuwe smartphonelijn niet compleet zonder nog meer modellen.

Er is nu informatie over de Moto G8 en Moto G8 Power naar buiten gekomen. De telefoons zullen later dit jaar gepresenteerd worden, maar het is nog niet bekend wanneer dit gaat gebeuren. We verwachten dat dit tijdens het Mobile World Congress gaat gebeuren, samen met de Motorola met stylus die van de week opdook.

Moto G8

De Moto G8 krijgt volgens de laatste informatie een 6,39 inch HD+ beeldscherm, samen met een Snapdragon 665 processor, 2/3 of 4GB aan werkgeheugen en een triple-camera. Deze bestaat uit een 16MP hoofdsensor, 2MP macrolens en een 8MP groothoek. Verder is er een 4000 mAh accu met 10W ‘snel’ laden, maar NFC lijkt niet aanwezig te zijn. Vanuit de doos krijgt de Moto G8 Android 10 mee.

Moto G8 Power

Bij de Power draait alles om een goede accuduur. Naar verluidt krijgt het toestel een 5000 mAh accu mee met 18W opladen. Verder wordt gesproken over een 6,36 inch Full-HD+ beeldscherm met eenzelfde Snapdragon 665 processor. Daarbij krijgt de telefoon 4GB RAM en 64GB opslagruimte en een 25 megapixel front-camera. Aan de achterkant is er een quad-camera en zal deze telefoon wel over NFC beschikken.

Alle details zullen we mogelijk in februari te horen krijgen. We verwachten in de komende weken nog wel wat beeldmateriaal.