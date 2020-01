Eerste renders verschenen van nieuwe LG G9: maar mist spanning

LG zal ook dit jaar een nieuwe high-end smartphone presenteren. Van een bron hebben we nu renders gezien van het toestel, zodat we een beetje te weten komen wat we kunnen verwachten.

LG G9 in renders

De LG G9 zal verschijnen met een quad-camera, zo blijkt uit nieuwe renders die door OnLeaks naar buiten zijn gebracht. Heeft LG nog verrassingen in petto? Als we kijken naar de renders, dan lijkt het geen wereldschokkende verrassing te worden. We zien een smartphone met een groot scherm aan de voorkant, een notch aan de bovenzijde en een quad-camera aan de achterkant in horizontale opstelling. In de notch zit de front-camera.

Het design van de LG G9, die vermoedelijk voluit LG G9 ThinQ genoemd zal worden, lijkt veel op die van de G8. Positief is dan weer dat LG de smartphone wel zal voorzien van een 3,5 millimeter aansluiting, iets wat lang niet meer standaard is anno deze tijd. Over de specificaties is verder nog niets bekend. Vermoedelijk zien we de nieuwe smartphone op het Mobile World Congress, eind volgende maand in Barcelona.