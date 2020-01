LG: deze 9 smartphones krijgen een update naar Android 10

Eindelijk is er duidelijkheid vanuit LG over welke smartphones een grote update kunnen ontvangen. In totaal krijgen negen toestellen van LG de update naar Android 10.

Android 10 voor LG

LG heeft de twijfelachtige eer dat het updatebeleid niet bepaald op orde is. Nu heeft de fabrikant eindelijk meer informatie gegeven over wanneer welke smartphone een update krijgt naar Android 10. Het wordt tijd, want een groot aantal fabrikanten hebben inmiddels al één of meerdere smartphones voorzien van de nieuwe update.

Vanaf februari begint LG met het updaten. Hierbij is de LG V50 ThinQ, die niet in Nederland uitgebracht is, als eerst aan de beurt. De informatie over het updateschema van LG is afkomstig van LG Italië. Samen met Android 10 zal ook de nieuwe LG UX 9.0 interface meegeleverd worden. Deze brengt een nieuwe interface en moet makkelijker te gebruiken zijn dankzij tabbladen en andere verbeteringen. Eerder zagen we al screenshots hiervan, maar of het beter is… Tevens zien we de nieuwe Desktop Mode.

Tijdschema

In totaal krijgen negen smartphones de update. Hoe en wanneer hebben we hieronder voor je neergezet. Het gaat hier om het tijdschema voor LG in Italië. Mogelijk wijkt deze ietsje af in Nederland, maar het geeft eindelijk een betere indicatie.

Android 10 komt voor de volgende smartphones beschikbaar;

LG V50 ThinQ – februari

LG G8x – Q2 2020

LG G7 – Q3 2020

LG G8s – Q3 2020

LG V40 ThinQ – Q3 2020

LG K40S – Q4 2020

LG K50 – Q4 2020

LG K50S – Q4 2020

LG Q60 – Q4 2020

We kunnen concluderen dat het goed is dat LG ook de Q60 een update naar Android 10 geeft. Ware het niet dat dit pas in het vierde kwartaal van 2020 is, wanneer Android 11 waarschijnlijk al in de startblokken staat.

