LG voegt Desktop Mode toe aan Android 10-update

Zonder er veel ruchtbaarheid aan te geven, heeft LG een handige feature toegevoegd aan haar Android 10-update; de Desktop Mode.

Desktop Mode van LG

Hoewel de uitrol van Android 10 bij LG nog niet echt heel erg opschiet, is er wel alvast interessante informatie opgedoken over één van de features van de nieuwe versie. LG voegt een speciale Desktop Mode toe aan de update, waardoor je je smartphone als computer kunt gebruiken.

Je verbindt de smartphone via een USB-C naar HDMI-adapter en sluit ‘m aan op het beeldscherm. Daarbij dien je te beschikken over een muis en een toetsenbord. Je hebt dus toegang tot de Android-functionaliteiten van LG via het grote scherm. LG noemt het Screen Sharing, waarbij je kunt schakelen naar de desktop modus. De functionaliteit doet denken aan die van Samsung DeX en Huawei.

Benieuwd naar een eerste indruk van de Desktop Mode onder Android 10, bekijk dan onderstaande video. De werking ervan vind je terug in de video vanaf 2 uur en 6 minuten.

LG G8s ThinQ Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 506,00 euro