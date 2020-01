Alcatel presenteert nieuwe 1S, 3L en 1B (2020) met Android 10

Alcatel heeft tijdens de CES in Las Vegas een drietal nieuwe smartphones aangekondigd. Het gaat om de 2020-edities van de Alcatel 1S, 1B en 3L. Alle drie de toestellen hebben Android 10 aan boord, en zijn voorzien van een interessante prijs.

Alcatel 1S, 3L en 1B (2020)

Er zijn drie nieuwe smartphones aangekondigd door Alcatel. De fabrikant van goedkopere smartphones toont in Las Vegas, tijdens de CES, de eerste drie toestellen voor de eerste helft van 2020, zo meldt moederbedrijf TCL Communication in het persbericht. We hebben de details van de drie toestellen op een rijtje gezet.

Alcatel 1S (2020)

In onze Alcatel 1S review waren we enthousiast over deze erg betaalbare smartphone. Er is nu een opvolger voor deze telefoon aangekondigd. Met de Alcatel 1S (2020) heb je een 6,22 inch HD+ beeldscherm, een octa-core processor en een triple-camera. Deze camera bevat een 13, 5 (diepte) en 2 (macro) megapixel sensor, en er is een 13 megapixel front-camera. Volgens Alcatel realiseer je de mooiste foto’s dankzij de 22 soorten scènedetectie.

De Alcatel 1S (2020) wordt geleverd met een 4000 mAh accu. Er is 32GB aan opslagruimte en 3GB aan RAM-geheugen. Alcatel brengt de telefoon voor 99 euro uit in de kleuren Power Grey en Agate Green. Hij wordt verwacht in het eerste kwartaal.

Alcatel 3L

De volgende smartphone is de Alcatel 3L, eveneens voorzien van een triple-camera. Hierbij zit ook een 48 megapixel hoofdsensor, althans, dat zegt Alcatel leuk, maar eigenlijk is het een 12 megapixel camera met 4-in-1 pixeltechnologie waarbij een speciale techniek ervoor zorgt dat de beelden als 48MP bestand worden opgeslagen. De twee andere lenzen zijn een 5 megapixel groothoeklens en 2 megapixel macro-lens.

Daarnaast heeft de Alcatel 3L (2020) een 6,22 inch HD+ beeldscherm met 19:9 beeldverhouding, een octa-core processor, 4GB RAM en 64GB opslagruimte. Voor 139 euro ligt hij vanaf Q1 2020 in de winkels in de kleuren Chameleon Blue en Dark Chrome.

Alcatel 1B

De Alcatel 1B is voorzien van Android Go, gebaseerd op Android 10. Dit is een aangepaste versie van Android, geschikt voor toestellen met minder krachtige hardware. Aan boord van deze smartphone is een 5,5 inch HD+ beeldscherm, 3000 mAh accu en 2GB RAM. Er is ook een fysieke Google Assistent-knop op het toestel te vinden. Aan de achterzijde heeft het toestel een enkele 8 megapixel camera.

Dit toestel gaat 79 euro kosten, komt in de kleuren Prime Black en Pine Green en is vanaf het eerste kwartaal van 2020 verkrijgbaar.