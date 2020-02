Sony, Amazon en NVIDIA zeggen ook Mobile World Congress af

De 2020-editie van het Mobile World Congress zal er heel anders uit gaan zien. Na LG zeggen drie andere partijen nu ook af. Eén van deze partijen is Sony.

Sony niet op MWC 2020

Sony zal niet aanwezig zijn op de komende editie van het Mobile World Congress. De smartphonefabrikant volgt daarmee de beslissing van verschillende andere partijen zoals LG. ZTE gaf eerder aan geen persconferentie te houden maar wel op de beurs aanwezig te zijn.

Dit alles heeft te maken het het coronavirus, waarbij fabrikanten geen risico willen lopen op bredere besmetting. Een erg groot gedeelte van de bezoekers van de jaarlijkse telecombeurs komt uit China. Naast Sony zal ook fabrikant NVIDIA en Amazon niet afreizen naar Barcelona.

Sony had voor 24 februari in de ochtend een persconferentie gepland staan. Deze gaat wel door, maar zal niet in Barcelona gehouden worden maar dit zal een online aankondiging zijn.

Andere fabrikanten gaan vooralsnog wel naar Barcelona. De organisatie heeft voor de tweede keer aangegeven en bevestigd dat de telecombeurs gewoon doorgaat, zij het met minder stands en partners. Er worden tal van extra maatregelen genomen voor de hygiëne. Het Mobile World Congress 2020 begint op maandag 24 februari en duurt tot en met donderdag 27 februari. In de dagen ervoor presenteren verschillende fabrikanten al hun nieuwe producten.