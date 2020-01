Sony Xperia 5 Plus met 21:9 beeldscherm duikt op in renders

Er is nieuws over een nieuwe Xperia-smartphone van Sony. De fabrikant zou een toestel uit willen brengen met een 21:9 beeldscherm en een 3,5 millimeter aansluiting voor een headset. We zien renders van het nog onbekende toestel.

Renders van nieuwe Xperia 5 Plus

Steve Hermmerstoffer, ook wel beter bekend als OnLeaks, heeft weer van zich laten horen. De leaker heeft de hand weten te leggen op informatie over een nieuwe Sony Xperia-telefoon, die vermoedelijk Sony Xperia 5 Plus zou gaan heten. Zoals we bij eerdere Xperia’s al zagen krijgt ook dit toestel een beeldscherm met een beeldverhouding van 21:9, maar lijkt Sony nog altijd niks te zien in een notch of een punch-hole. De front-camera zit namelijk nog altijd in een toestelrand.

De naam van het toestel is nog niet bevestigd, maar er wordt gesproken over een Sony Xperia 5 Plus. Het design is verder verfijnd en er is zelfs een 3,5 millimeter aansluiting te zien. De laatste jaren heeft Sony deze weggelaten op haar vlaggenschepen.

Volgens de bron krijgt het toestel de volgende specificaties mee; een 6,6 inch OLED-beeldscherm, stereo-speakers, een vingerafdrukscanner aan de zijkant, een 8 megapixel front-camera en een triple-camera met ToF-sensor aan de achterkant. De afmetingen zouden 168,2 x 71,6 x 8,1 millimeter bedragen.

Wanneer we het nieuwe toestel kunnen verwachten is onbekend, maar natuurlijk houden we je hiervan op de hoogte.