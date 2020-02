HMD Global: ‘verkoop van Nokia-smartphones flink gedaald in 2019’

HMD Global deed goede zaken met de Nokia-smartphones, maar in het afgelopen jaar is de verkoop flink gedaald. Dit blijkt uit nieuwe cijfers. Het aantal verscheepte toestellen zou met 40 procent zijn gedaald over het jaar.

Daling smartphone-verkopen Nokia

HMD Global heeft met merknaam Nokia een reeks interessante, goede smartphones uitgebracht. Denk aan de succesvolle Nokia 6 en Nokia 7 Plus. In het afgelopen jaar bracht de fabrikant verschillende toestellen uit, denk aan de Nokia 6.2 en Nokia 4.2. Echter kwam ook de Nokia 9 PureView uit die bij lange na niet het succes werd waar op was gehoopt.

Gesteld kan worden dat 2019 een moeilijk jaar was voor HMD Global. De omzet daalde over het afgelopen jaar met 30 procent. In de tijd tussen het eerste en het vierde kwartaal is het aantal verscheepte toestellen met 40 procent gekelderd. De cijfers zijn afkomstig van marktanalist Counterpoint Research. Volgens de cijfers heeft Nokia 17 procent minder mobiele telefoons verkocht (non-smartphones) dan in 2018, en 27 procent minder smartphones. Het aantal verkochte smartphones stond in 2019 op 12,9 miljoen in tegenstelling tot 17,59 miljoen in 2018.

Op de komende editie van het Mobile World Congress zal HMD Global wederom nieuwe toestellen presenteren. Wellicht dat Nokia daarmee weer wat meer in ‘the picture’ komt te staan.

Nokia 6.2 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 209,00 euro