Huawei presenteert vouwbare Huawei Mate Xs en MatePad Pro tablet

Huawei heeft een nieuwe vouwbare smartphone gepresenteerd. Het is de Huawei Mate Xs, welke een verbeterde variant is van de vorig jaar aangekondigde Mate X.

Huawei Mate Xs aangekondigd

Er is een tweede vouwbare smartphone door Huawei aangekondigd. Tijdens een virtuele keynote in Barcelona heeft de fabrikant het doek van de Huawei Mate Xs gehaald. Deze smartphone heeft eenzelfde design als de vorig jaar aangekondigde Mate X. Die smartphone werd nooit in Nederland uitgebracht.

De Mate Xs beschikt opengeklapt over een 8,0 inch beeldscherm. Als je hem dichtklapt heb je aan de achterzijde een 6,38 inch scherm, voorop een 6,6 inch display. Daarbij heeft de telefoon een Kirin 990 processor, welke taken nog sneller uit moet voeren. Onder de behuizing huist een 4500 mAh accu, welke razendsnel opgeladen kan worden, met 55W.

Huawei heeft de Huawei Mate Xs uitgerust met drie camera’s, samen met een ToF sensor. De hoofdcamera telt 40 megapixel. Deze wordt bijgestaan door de 8MP telephoto lens en een 16MP groothoeklens. Met de camera kun je 3x optisch zoomen en ook macro-shots schieten.

De Huawei Mate Xs wordt geleverd met Android 10, met de EMUI 10 skin. De Google Play Services worden niet meegeleverd, dus geen Google-apps. In plaats daarvan heeft Huawei de eigen Mobile Services meegeleverd.

De vouwbare smartphone van Huawei verschijnt in de configuratie 8GB RAM-geheugen met 512GB interne opslagruimte. Hij moet volgende maand verkrijgbaar zijn voor een prijs van 2499 euro.

Huawei MatePad Pro

Ook nieuw is de Huawei MatePad Pro. Dit is een tablet met een fiber glas behuizing. Deze is voorzien van alle gemakken en beschikt over een 10,8 inch beeldscherm. Deze MatePad Pro verschijnt als WiFi, 4G en als 5G variant. Waarbij de eerstgenoemde met 6GB/128GB een prijskaartje krijgt van 599 euro. Voor de 5G versie betaal je 799 euro.

Multitasken moet op de tablet nog beter verlopen. Daarbij heeft de tablet een optionele M Pencil (voor 99 euro) waarmee je nauwkeurig kunt tekenen en kleuren. Deze stylus is te vergelijken met de S Pen van Samsung. De toetsenbord-cover voor de MatePad Pro gaat over de toonbank voor 129 euro. De tablet draait op Android 10 en heeft de EMUI 10 skin meegekregen. Ook hierbij zien we de Huawei Mobile Services terug.

Deze Huawei tablet werd eerder al aangekondigd, maar komt nu dus globaal beschikbaar.