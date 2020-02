Een aantal maanden nadat Huawei de Mate 30 Pro voor een beperkt aantal landen had aangekondigd, komt hij nu ook naar Nederland. Huawei kiest voor een heel andere strategie voor de release van de Mate 30 Pro.

Mate 30 Pro naar Nederland

Huawei heeft in een persbericht laten weten dat vanaf morgen, vrijdag 21 februari, de Huawei Mate 30 Pro te koop zal zijn in Nederland. Het is een toestel dat anders is dan andere smartphones. Huawei heeft namelijk door de Amerikaanse sancties geen mogelijkheid meer om de telefoon met Google-diensten uit te leveren, en maakt dus gebruik van de Huawei Mobile Services. Geen Maps, geen Gmail vanuit de doos. Wel draait de telefoon zelf gewoon op Android 10, samen met EMUI 10.

De zeer stijlvolle smartphone zal echter maar in zeer beperkte omvang verkrijgbaar komen in Nederland. De smartphone is vanaf morgen in beperkte oplage alleen te verkrijgen bij MediaMarkt Arena in Amsterdam. Hierdoor wil het consumenten beter begeleiden en informeren bij de aankoop van het toestel, vanwege het ontbreken van de Google Mobile Services.

Met de Huawei Mate 30 Pro heb je een echte krachtpatser in huis. De smartphone is voorzien van een 6,53 inch OLED-scherm, razendsnelle Kirin 990 chipset en een 40MP quad-camera vol mogelijkheden. Verder is de smartphone uitgerust met een 4500 mAh accu en kun je het volume bedienen door op het scherm aan de zijkant omhoog en omlaag te vegen.

De Huawei Mate 30 Pro komt naar ons land voor een prijs van 1099 euro. Echter kun je hem tot en met 20 maart voor 999 euro aanschaffen en krijg je een gratis flip-cover en Huawei SuperCharge Wireless Charger bij. Huawei vraagt gebruikers na een maand om vrijwillig mee te doen aan een onderzoek waarin de gebruikerservaringen worden gepolst. Als dank voor het invullen van de vragenlijst, geeft Huawei de deelnemers een gratis Huawei Watch GT-2 smartwatch.