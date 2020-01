Huawei Mate 30 Pro komt naar Nederland

Huawei heeft zojuist op een persevent in Amsterdam bekend gemaakt dat het de Mate 30 Pro uitbrengt in Nederland. Het toestel werd eind vorig jaar gepresenteerd.

Mate 30 Pro naar Nederland

Het hoge woord is eruit, de Huawei Mate 30 Pro komt naar ons land. De Chinese fabrikant heeft dit bekend gemaakt op een voor Nederland georganiseerd persevent. Daar vertelde het merk meer over de Huawei Mobile Services, als alternatief voor de diensten van Google. Door de sancties mogen de Google-diensten niet meegeleverd worden.

De Mate 30 Pro is een echte krachtpatser, dat blijkt wel uit de specificaties van de telefoon. Als eerst is er de razendsnelle Kirin 990 processor welke taken snel afwerkt. Daarbij heeft de telefoon een 4500 mAh accu welke onwijs snel opgeladen kan worden, zelfs draadloos laden gaat snel, met 27W.

Verder is er een 6,53 inch beeldscherm dat doorloopt aan de zijkanten. Aan de achterkant huist een quad-camera met 40MP hoofdsensor. De mogelijkheden zijn eindeloos, waaronder een groothoeklens en 3x optische zoom. Daarbij heeft de Mate 30 Pro een ruime opslagruimte van 256GB, dat uit te breiden is met een NM-Card. Aanwezig is Android 10 met de EMUI skin.

De prijzen zijn niet bekend gemaakt, maar in België komt het toestel beschikbaar voor €1099. Overigens is het de vraag of het toestel bij elke retailer beschikbaar komt, mogelijk kiest Huawei ervoor het toestel met een provider uit te brengen, of bij geselecteerde verkooppunten. Dit moet allemaal in februari gebeuren. Andere details worden binnenkort gedeeld.