‘Huawei-toestellen met Huawei Mobile Services komen in 2020 naar Nederland’

Door de Amerikaanse sancties zal Huawei op zoek moeten naar alternatieven om toch up-to-date smartphones uit te brengen met Android. Begin volgend jaar kunnen we toestellen met Huawei Mobile Services verwachten in ons land.

Huawei Mobile Services naar Nederland

De Amerikaanse sancties zorgen ervoor dat Huawei geen nieuwe toestellen uit mag brengen met dingen van Amerikaanse bedrijven. Zo mogen de Google-apps en diensten niet meegeleverd worden op de nieuwe toestellen. In de laatste paar maanden heeft Huawei daar een oplossing voor gevonden.

Door oude modelnamen en componenten te gebruiken en hem te rebranden onder een andere naam, kunnen toestellen alsnog met de Google-diensten uitgebracht worden. Dit zagen we met de aangepaste Honor 9X, maar ook met de onlangs gepresenteerde Huawei Nova 5T, dat eigenlijk een Honor 2o is.

Toch zal Huawei met de tijd mee moeten gaan om up-to-date te blijven en niet met oude hardware rond te hangen. Omdat Google-apps niet meegeleverd kunnen/mogen worden door de sancties, is Huawei druk bezig met het opzetten van de eigen Huawei Mobile Services (HMS). Het spoort daarbij ook ontwikkelaars aan om mee te werken. HMS moet echt een alternatief worden voor Google Play Services, maar hoe dit er precies uit gaat zien is niet helemaal duidelijk.

Tegenover Androidworld heeft Rick Janse Kok van Huawei Nederland de bevestiging gegeven dat we vanaf volgend jaar de eerste telefoons met de Huawei Mobile Services kunnen verwachten in Nederland. Helemaal afscheid nemen zullen we niet van de Google Play Services. Rick Janse Kok geeft hierover de volgende informatie; “We gaan echt per toestel kijken of we het willen lanceren met Huawei Mobile Services of Google Mobile Services”. Het is niet bekend waarin het onderscheid gemaakt gaat worden.

Omdat de high-end smartphones van Huawei doorgaans over de laatste technieken en mogelijkheden beschikken, verwachten we Huawei Mobile Services daar als eerste terug. We schreven van de week al dat Huawei in maart met de P40-serie zal komen, en daar zullen we naar verwachting de Huawei Mobile Services terug gaan zien.

Het is interessant dat Huawei toch toestellen met Huawei Mobile Services uit wil brengen in ons land. De Mate 30-serie zou niet in ons land uitgebracht zijn omdat HMS nog niet klaar was op het moment van lancering. Het zou dus niet zo zijn dat Huawei niet geloofd in een succes van Android-toestellen zonder Google-diensten. Of we de Huawei Mate 30-serie ook in Nederland gaan zien, wordt niet duidelijk.

Hoe het zich allemaal gaat vormen zullen we in de komende tijd gaan zien. Het beste zou zijn dat de Amerikaanse sancties, waarvoor nog altijd geen bewijs is, worden opgeschort en Huawei gewoon door kan gaan met waar ze goed in zijn; het uitbrengen van Android-toestellen, mét Google-diensten.

