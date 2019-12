Huawei P40 en P40 Pro: deze renders tonen design nieuwe smartphones

Volgend jaar kunnen we de nieuwe Huawei P40-serie verwachten. De Chinese fabrikant zal ook weer veel aandacht schenken aan het design. OnLeaks is alvast met renders in de weer gegaan.

Renders van Huawei P40 en P40 Pro

Online zijn er renders verschenen van twee nieuwe Huawei-devices. Het gaat om de Huawei P40 en Huawei P40 Pro. OnLeaks heeft de renders gemaakt aan de hand van de bij hem bekende informatie. Er zijn verschillende opvallende details. De ‘normale’ P40 krijgt een plat scherm, terwijl de P40 Pro een gebogen scherm krijgt.

Ook Huawei lijkt de vierkante uitstekende cameramodule te verwelkomen. We zagen deze module al bij Pixels en Galaxy modellen, en ook andere merken werken aan dit type camera. Gezien de cameraprestaties van de P30-serie, verwachten we dat ook de P40-serie weer onwijs veel te bieden zal hebben op het gebied van camera.

De Huawei P40 zal een schermgrootte krijgen van circa 6,1-6,2 inch en de P40 Pro komt uit op 6,5-6,7 inch. Bij de Huawei P40 Pro zal niet alleen aan de zijkanten het scherm gebogen zijn, maar dit zien we ook aan de onderzijde. Dat moet wel een mooi toestel worden. Hoe Huawei het oplost met de notch of punch-hole is niet uit de renders op te maken.

Huawei zal eind maart de nieuwe P40-serie presenteren, zo werd van de week duidelijk uit een reactie van Richard Yu, CEO van Huawei. Wel is er nog een belangrijke kwestie. Door de sancties vanuit de Verenigde Staten kunnen Google-diensten niet meegeleverd worden op de Huawei-modellen. Het is voor de Chinese fabrikant te hopen dat er snel vorderingen komen in dit gedoe, zodat de Google-diensten weer op nieuwe Huawei-smartphones geleverd kunnen worden.

