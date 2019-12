Huawei: de nieuwe Huawei P40 komt in maart, en met Android 10

Huawei presenteert doorgaans in het voorjaar haar nieuwe high-end smartphone in de P-serie. Dat zal ook volgend jaar niet anders zijn, zo weet Huawei zelf te bevestigen. In maart gaan we kennismaken met de Huawei P40.

Huawei P40 in maart

Richard Yu, CEO van Huawei, heeft in een interview met een Franse website aangegeven dat het in maart met de nieuwe Huawei P40 komt. De smartphonefabrikant presenteert de smartphone in de Franse stad Parijs, zo blijkt uit het interview. Eerdere P-serie toestellen werden ook in Parijs aangekondigd, waaronder ook de huidige Huawei P30 Pro en Huawei P30.

Om precies te zijn, zou de aankondiging eind maart moeten plaatsvinden, een maand na het Mobile World Congress, waar andere merken hun introductie houden. Afgaande dat een aankondiging doorgaans op een dinsdag is, verwachten we de aankondiging op dinsdag 24 maart, maar deze datum is nog niet bevestigd.

De huidige Huawei P30 Pro

Richard Yu belooft een nieuw design voor de P40. We zijn dan ook benieuwd of de telefoon net zulke mooie gebogen schermen krijgt als de Mate 30-serie. Tevens zullen de smartphones geleverd worden met Android 10 met EMUI 10.

Maar dan is er natuurlijk nog het gedoe rondom de Google diensten. Maps, Gmail, YouTube en verschillende andere diensten lijken vooralsnog niet standaard meegeleverd te worden op de smartphone. Dit heeft te maken met de sancties die de VS heeft opgelegd aan Amerikaanse bedrijven; en het zakendoen met in dit geval Huawei. De fabrikant zou wel een eigen alternatief in de startblokken hebben staan: HMS (Huawei Mobile Services) maar het is onbekend of deze zich direct goed kan profileren als gelijk alternatief voor de Google-diensten.

Zodra er meer bekend is over de Huawei P40-serie, houden we je natuurlijk op de hoogte.