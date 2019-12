Huawei brengt begin 2020 kleurrijk Always On Display als update

Bezitters van verschillende Huawei-modellen kunnen begin volgend jaar weer een mooie update verwachten voor hun smartphone. EMUI 10 krijgt dan ondersteuning voor het gekleurde Always On Display.

Always On Display in kleur

Met EMUI 10 heeft Huawei een hoop verbeteringen en nieuwe functies doorgevoerd aan de eigen interface over Android. Eén van de nieuwe functies die we zagen bij de EMUI 10 aankondiging waren nog meer mogelijkheden voor het Always On Display. Deze zijn echter nog niet direct te gebruiken.

Huawei heeft aangekondigd dat het begin 2020 met een update komt, waarbij gebruikers meer opties krijgen voor het altijd-aan scherm. Hierbij kun je kiezen uit meer kleuren, en daarbij heb je meer klokstijlen, een kalender en krijg je nog meer extra opties.

De datum van ‘begin 2020’ wordt genoemd voor de Chinese markt. We zullen de update ook in Europa terug gaan zien, zo is de verwachting, al zal daar wel wat tijd tussen zitten. Onderstaande modellen zullen de Always On Display update krijgen;

Huawei P30

Huawei P30 Pro

Huawei Mate 20

Huawei Mate 20 Pro

Mate 20 X, Honor Magic 2, Huawei Nova 5 Pro

