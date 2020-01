Pentagon blokkeert nieuwe handelsbeperkingen tegen Huawei

De strijd tussen de Verenigde Staten en Huawei loopt inmiddels al bijna een jaar. Nu is er ander nieuws over deze zaak. Het Pentagon heeft een nieuwe handelsbeperking geblokkeerd.

Pentagon blokkeert handelsbeperkingen

Er is nog altijd een handelsverbod tussen de Verenigde Staten en Huawei. De VS beschuldigt Huawei ervan dat het spioneert, maar bewijs hebben ze niet. Alles lijkt te maken te hebben met de concurrentie. De VS is bang voor concurrentie vanuit China en wil daarmee de Amerikaanse economie ‘beschermen’. Huawei is hier flink de dupe van.

Nu kunnen Amerikaanse bedrijven alleen onder speciale licentie samenwerken met Huawei. Probleem is dat Google bijvoorbeeld geen zaken mag doen met Huawei en dus Huawei voor nieuwe toestellen aangewezen is op de Open Source-versie van het besturingssysteem. Wilbur Ross, Amerikaanse minister van handel, heeft van de week laten weten dat er gewerkt werd aan nieuwe regels. Deze zouden het voor bedrijven nog moeilijker moeten maken om met Huawei samen te werken en binnenkort in werking treden.

Echter worden de nieuw bedachte maatregelen tegengewerkt door het Amerikaanse ministerie van Defensie. Zij delen dezelfde gevoelens als een bedrijf als Qualcomm. De chipfabrikant stelt dat het stoppen met het drijven van handel met Huawei kan zorgen voor een daling van de inkomsten. Deze inkomsten worden weer gebruikt voor productonderzoek en innovatie.

Overigens is het de vraag hoe het allemaal afloopt. Eind vorig jaar liet Trump nog doorschemeren dat er mogelijk een verlichting van de sancties aan zat te komen. Echter lijkt deze stap toch nog erg ver weg. Intussen werkt Huawei aan eigen alternatieven, waarbij het vol inzet op bijvoorbeeld de eigen Huawei AppGallery en gaat het samenwerken met TomTom als alternatief voor Google Maps.

