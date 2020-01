Huawei P40, P40 Pro en P40 Pro PE in nieuwe foto’s: dit zijn de kleuren

De laatste dagen is er veel nieuws te melden over de nieuwe Huawei P40-serie. Nu komen we meer te weten over het design, samen met de nieuwe kleuren waarin de smartphones beschikbaar moeten komen.

Huawei P40 in kleur

Huawei zal de nieuwe Huawei P40 en P40 Pro uitbrengen in vijf kleuren. Dit meldt een bron die de hand heeft weten te leggen op nieuw beeldmateriaal van het nieuwe toestel. De smartphoneserie is deze week vaker in het nieuws geweest, en zagen we onder andere de eerste foto van de Huawei P40. Nu zien we ook de Huawei P40 Pro. Hieronder zie je de render van het nieuwe toestel.

De kleuren waar de smartphones in verkrijgbaar zullen worden zijn; Black, Brush Gold, Silver Frost, Deep Sea Blue en Ice White. Voorop krijgen ze een dual-camera in een punch-hole en de P40 Pro krijgt gebogen schermranden. Daarbij zal de P40 over drie camera’s beschikken, terwijl de Huawei P40 Pro een quad-camera meekrijgt. Daarbij zou de P40 Pro een 10x optische zoom camera meekrijgen.

Huawei P40 Pro PE

De aankondiging van de P40-serie wordt verwacht in maart, in Parijs. Volgens leaker Evan Blass zal de aankondiging zijn op 26 maart. Tevens maken andere media melding van het bestaan van de Huawei P40 Pro PE. Deze extra editie zou met de eerder genoemde keramische behuizing op de markt moeten komen. De nieuwe P40 Pro PE zien we hieronder op de foto, waarbij de flitser in de cameramodule beneden zit en er een extra lens aanwezig is aan de achterkant, vijf camera’s dus.

Anders dan voorgaande jaren wordt het nu spannend. Door de sancties vanuit de VS mag Huawei geen Google-apps meeleveren. De telefoons zullen weliswaar draaien op Android 10, maar Huawei zal dus zelf alternatieven moeten aandragen voor de Google-apps. We zijn heel benieuwd in welk stadium zich dat dan bevindt als het maart is.

