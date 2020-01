Huawei P40 renders verschijnen en P40 Pro krijgt keramische achterkant

Huawei kiest voor een nieuwe designtaal voor het nieuwe toptoestel van de fabrikant. De Huawei P40 Pro zal verschijnen met een keramische achterkant, zo blijkt uit nieuwe informatie. Daarbij zien we nu voor het eerst renders van de Huawei P40.

Keramische behuizing voor Huawei P40 Pro

Huawei heeft grootse plannen voor de Huawei P40 Pro. De nieuwe smartphone van de Chinese fabrikant zal voorzien worden van een keramische achterkant. De informatie hierover is afkomstig van Evleaks; hij deelt vaker vroegtijdig informatie over nog niet aangekondigde smartphones. Dit geeft de smartphone extra luxe mee en een premium uitstraling.

Overigens is niet helemaal duidelijk of de keramische editie van de P40 Pro een premium-model wordt, of dat deze standaard deze uitvoering is. Samsung bracht eerder een ‘ceramic’ editie uit van de Samsung Galaxy S10+. Dit was ook een speciale editie, waarbij de telefoon ook werd voorzien van 1TB aan opslagruimte.

Nieuwe foto

Tevens krijgen we nu een beter beeld van de Huawei P40, dus het niet-Pro model. Hierbij zien we de smartphone van verschillende kanten. De smartphone krijgt een triple-camera achterop en een dual-camera voorop. Deze zit niet langer meer in een notch, maar in een zogenoemde punch-hole, een opening in het scherm.

Daarbij lijkt het erop dat Huawei de P40 niet voorziet van een 3,5 millimeter aansluiting voor een headset, wat bij de normale P30 nog wel het geval was. Naar verluidt krijgt de Huawei P40 een 6,15 inch AMOLED-beeldscherm met Full-HD+ resolutie. Daarbij wordt de telefoon geleverd met een Kirin 990 processor, Android 10 en EMUI 10.

Toch breekt een spannende tijd aan voor de Huawei P40-serie. De Google-diensten zullen zoals het er nu naar uitziet niet aanwezig zijn. Dit is te danken aan de sancties vanuit de Verenigde Staten, waar nog altijd geen bewijs voor is geleverd. Huawei werkt hard aan eigen Huawei Mobile Services, al zal dat niet een volledig dekkend alternatief zijn. In de komende maanden zullen we meer te horen krijgen over de nieuwe Huawei P40-serie.

