Foto’s van vermeende Huawei P40 Pro verschijnen: met enorme camera-module

Een case-fabrikant heeft beelden naar buiten gebracht van de vermoedelijke Huawei P40 Pro. De smartphone zou voorzien worden van een grote camera-module en een punch-hole.

Nieuw design voor Huawei P40 Pro

De Huawei P40-serie zit er dit jaar aan te komen en de verwachtingen zijn hooggespannen. Dankzij een fabrikant van cases, krijgen we nu het beeld te zien van de vermoedelijke Huawei P40 Pro. Als deze authentiek zijn, dan slaat ook Huawei de weg in van de enorme camera-modules. Als we afgaan op de beelden dan krijgt de smartphone in totaal vijf camera’s, eentje meer dan bij de P30 Pro. Daarbij moet de smartphonecamera ondersteuning bieden voor 10x optische zoom.

Op de foto zien we ook de voorkant van de Huawei P40 Pro. De schermranden zijn minder gebogen dan bij de Mate 30-serie. Daarbij is er een dubbele front-camera te vinden in een punch-hole, een opening in het scherm. Ook een infraroodsensor lijkt weer aanwezig te zijn, maar net als bij voorgaande versies zal er geen 3,5 millimeter aansluiting te vinden zijn.

Het is nog even afwachten hoe het allemaal gaat lopen. Door de Amerikaanse sancties lijkt het erop dat Huawei niet de Google Play Services meelevert. Wel zal de smartphone op Android 10 draaien. De verwachting is dat Huawei de P40-serie eind maart in Parijs aankondigt. Zodra hierover meer bekend is, houden we je natuurlijk hiervan op de hoogte.

