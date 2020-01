‘Huawei komt dit jaar met een 135 euro kostende 5G-smartphone’

5G moet het helemaal gaan worden in de komende jaren. Er zijn pas een handjevol 5G-smartphones in omloop, maar dat moet verder uitgebreid worden. Huawei wil een betaalbare 5G-smartphone uitbrengen.

Betaalbare 5G-smartphone van Huawei

Huawei zou bezig zijn met het idee om een zeer betaalbare smartphone uit te brengen welke ondersteuning biedt voor het 5G-netwerk. Nu hangt er nog een flink prijskaartje aan toestellen die ondersteuning bieden voor het nieuwste netwerk. Verschillende providers zijn in Nederland aan het testen. T-Mobile gaf eerder al aan dat het in 2020 een landelijk dekkend 5G-netwerk aan wil bieden. Echter zijn er al een aantal smartphones met 5G uitgebracht, maar niet in Nederland verkrijgbaar. Naar verwachting zal dat dit jaar gaan veranderen.

Aan de 5G-smartphones hangt dus een flink prijskaartje, maar Huawei zou een opvallend betaalbare 5G-telefoon uit willen brengen. Naar eigen zeggen heeft Huawei tot nu toe 6,9 miljoen 5G-toestellen verkocht, de teller bij Samsung zou staan op 6,7 miljoen. Huawei wil eind 2020 of uiterlijk begin 2021 een betaalbare 5G-phone uitbrengen die een prijs krijgt van rond de 150 dollar (omgerekend zo’n 135 euro). Mogelijk maakt Huawei hiervoor gebruik van de MediaTek 1000L of Snapdragon 765G chipset, of werkt het aan een eigen processor.

Op dit moment is er nog geen verdere informatie beschikbaar, dus er zit niets anders op dan afwachten.