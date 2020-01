Huawei Y6s uitgebracht in Nederland: interessant toestel voor 159 euro

Huawei heeft een nieuwe smartphone uitgebracht in ons land. De betaalbare telefoon heeft de naam Huawei Y6s meegekregen en is vanaf nu verkrijgbaar.

Huawei Y6s in Nederland

Nederland is een nieuwe smartphone rijker, de Chinese fabrikant heeft de Huawei Y6s uitgebracht in ons land. De telefoon is geplaatst in het betaalbare middensegment waarbij je voor een bedrag van rond de 159 euro een lijst met nette specificaties krijgt.

Aan de voorzijde is de Huawei Y6s voorzien van een 6,1 inch beeldscherm met een HD+ resolutie. De telefoon wordt aangedreven door een MediaTek Helio P35 octa-core processor en wordt bijgestaan door 3GB RAM-geheugen, wat netjes is. Samen met 32GB uitbreidbare opslagruimte en Android 9 Pie met EMUI 9.1 maakt dit het toestel helemaal af. Aan de achterkant is de vingerafdrukscanner te vinden.

Voor het maken van foto’s heeft de Huawei Y6s beschikking over een 13 megapixel camera, en een 8 megapixel front-camera. Deze zit verwerkt in de notch in het scherm. Verder draait de smartphone op Android 9 Pie, zijn er gewoon de Google-diensten en heb je de EMUI 9.1 skin tot je beschikking. Verder biedt de Huawei Y6s een 3020 mAh accu.

Je kunt de Huawei Y6s kopen bij Bol.com, Mobiel, Belsimpel en MediaMarkt.