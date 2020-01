Huawei P30 Lite New Edition aangekondigd: met krachtige specificaties

Huawei heeft een nieuwe telg in de P-serie aangekondigd. Het is de Huawei P30 Lite New Edition, een stijlvolle smartphone met krachtige specificaties én toegang tot de diensten van Google.

Huawei P30 Lite New Edition

In afwachting van de nieuwe Huawei P40-serie, heeft Huawei nog eventjes een nieuwe smartphone in productie genomen. De Chinese fabrikant presenteert vandaag de Huawei P30 Lite New Edition, een geüpgradede versie van de Huawei P30 Lite die vorig jaar door de fabrikant werd uitgebracht. Huawei benadrukt dat deze smartphone toegang geeft tot de Google Mobile Services.

Huawei voorziet de P30 Lite New Edition van een 6,15 inch Full-HD+ beeldscherm met bovenin een notch. De front-camera daarin is flink verbeterd, met een resolutie van 32 megapixel. Verder is de smartphone uitgerust met een Kirin 710 octa-core processor, maar liefst 6GB aan werkgeheugen en een flinke opslagruimte van 256GB. Mocht je daar niet voldoende aan hebben, dan kun je het geheugen nog uitbreiden middels een geheugenkaart van maximaal 512GB. De 3340 mAh accu kan met 18W Quich Charge snel worden opgeladen.

De camera aan de achterzijde betreft een triple-camera, met een 48 megapixel hoofdsensor, 8 megapixel groothoeklens en 2 megapixel dieptesensor. Er is NFC, WiFi 2.4/5GHz en ondersteuning voor dual-sim. Vanuit de doos draait de Huawei P30 Lite New Edition op Android 9 Pie met EMUI 9.1. Over Android 10 is niets gezegd, maar het lijkt ons dat Huawei deze update wel beschikbaar zal stellen.

De Huawei P30 Lite New Edition is vanaf 13 januari verkrijgbaar voor een bedrag van 349 euro. Gekozen kan worden uit de kleuren Peacock Blue, Midnight Black en Breathing Crystal.