22 Huawei-toestellen krijgen de Android 10-update: dit zijn ze

Huawei heeft meer informatie gedeeld over welke smartphones de update naar Android 10 kunnen verwachten. Eerder werd al duidelijk dat ruim 30 smartphones de update naar EMUI 10 zouden krijgen, maar niet direct duidelijk werd of dit ook gelijk Android 10 was.

Huawei en Android 10

In totaal zullen 22 toestellen van de Chinese fabrikant Huawei de update naar Android 10 krijgen. Eerder werd al duidelijk dat meer dan 30 toestellen de update naar EMUI 10 zouden krijgen, maar het lijkt erop dat niet al deze toestellen ook daadwerkelijk Android 10 zullen krijgen.

Overigens zijn een aantal van deze smartphones reeds voorzien van de update naar Android 10. De nieuwe Android-versie werd eerder al verspreid voor de Huawei P30, P30 Pro, P30 Lite, Mate 20 Pro, Mate 20, Mate 20 Lite en zelfs de Huawei P Smart 2019 kreeg de nieuwe versie aangeboden. Toch is dat nog niet het hele lijstje waarvoor de update zal verschijnen.

In het lijstje staan in totaal 22 toestellen die de update zullen krijgen. Android 10 zal beschikbaar komen voor de volgende toestellen;

Huawei Nova 5T

Huawei P20

Huawei P20 Pro

Huawei Mate 10 Pro

Huawei Mate 10 en Porsche Design

Huawei Mate RS Porsche Design

Huawei Mate X / X 5G / RS Porsche Design

Huawei Nova 4e

Huawei P Smart+ 2019

Huawei P Smart Z

Huawei P Smart Pro

Het is niet bekend wanneer de bovengenoemde smartphones de update naar Android 10 krijgen. Volgens de bron van de informatie zou Huawei hebben laten weten de uitrol in de komende maanden te voltooien. Mocht je de update binnenkrijgen op je Huawei, laat het ons dan zeker weten!

Voor dochtermerk Honor is ook al het één en ander duidelijk. Android 10 werd enige tijd geleden uitgerold voor de Honor View 20. Later moet deze beschikbaar komen voor de Honor 20 en Honor 20 Pro.

Huawei Nova 5T Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 427,00 euro

Huawei P30 Pro Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 639,00 euro