Huawei Together 2020-aankondiging vandaag te volgen via livestream

Huawei had eigenlijk een persconferentie gepland staan op het Mobile World Congress, maar houdt in plaats daarvan nu een virtuele keynote. Deze kun je vandaag live volgen via de livestream. Wat kunnen we verwachten?

Huawei Livestream #Together2020

Onder de noemer #Together2020 wil de fabrikant vandaag meer duidelijkheid geven over wat we van Huawei kunnen verwachten. Huawei spreekt over de launch van de strategie en nieuwe ‘consumer business products’. Het is niet helemaal duidelijk wat Huawei vandaag wil doen, maar er aan de hand van de berichten lijkt het erop dat we de Huawei Mate Xs gaan zien. Dit is een aangepaste versie van de vouwbare Mate X die vorig jaar in Barcelona werd getoond. Dit is namelijk ook terug te zien in een teaser van Huawei zelf.

Daarbij gaan we ongetwijfeld (veel) meer horen over de Huawei Mobile Services. Dit moet op nieuwe Huawei-toestellen als alternatief dienen voor de Google Play Services die door Huawei niet meer gebruikt kan worden door de sancties. Natuurlijk zal DroidApp je op de hoogte houden van het nieuws. Huawei zelf zal het event uitzenden via een livestream, welke je hieronder kunt bekijken. De aankondiging start om 14:00 uur.