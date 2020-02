‘Huawei is bezig met ontwikkeling Android 10 voor Mate 9’

Ben je nog in het bezit van een Huawei Mate 9? De smartphone die in 2016 werd uitgebracht, wordt als het goed is nog voorzien van de update naar Android 10.

Huawei Mate 9 krijgt Android 10

Huawei zou bezig zijn met het ontwikkelen van een grootse Android-update voor de 3,5 jaar oude Huawei Mate 9. De smartphone verscheen eind 2016 en werd ook in Nederland uitgebracht. Huawei zou hebben laten weten te werken aan een nieuwe update voor het toestel. Niets minder dan de Android 10 update zou in ontwikkeling zijn voor de Mate 9.

Huawei zelf laat dit weten in een reactie op Facebook. Wanneer de update naar Android 10 verschijnt voor de Mate 9 is niet bekend. Gezien dit maanden kan duren, kan dit nog wel even wat tijd in beslag nemen. Wanneer er meer over bekend is, houden we je natuurlijk hiervan op de hoogte!

Toen de Mate 9 op de markt kwam was dit met Android 7 Nougat. Later werd een update naar Android 8.0 Oreo en Android 9 Pie uitgerold.