VS onderzoekt nieuwe manier om handel met Huawei te blokkeren

De regering van Trump zou achter gesloten deuren werken aan nieuwe manieren om de toevoer van chips aan Huawei te dwarsbomen. Hiervoor zou de overheid de handelsregels willen aanpassen.

Mogelijk nieuwe beperkingen voor Huawei

De plannen komen aan het licht door twee bronnen die het nieuws rapporteren aan persbureau Reuters. Nieuwe handelsrestricties zouden in deze en komende week worden besproken. Het inperken van de handel in smartphone chips is een van deze restricties. Een van de bronnen verklaart wel dat het nog allerminst zeker is dat de handelsbeperkingen er ook komen.

Een beperking zou een nieuwe tegenslag zijn voor een van de grootste smartphonefabrikanten ter wereld. Maar ook het Taiwanese TSMC die de chips maakt zou hiermee zwaar getroffen worden. Onder de nieuwe regels zouden buitenlandse bedrijven die apparatuur, afkomstig uit de VS, gebruiken voor het maken van chips een licentie moeten afnemen in de Verenigde Staten. Pas met een dergelijke licentie zou een fabrikant mogen leveren aan Huawei. Een dergelijke beperking zouden ook andere buitenlandse handelspartners kunnen treffen.

Het drama lijkt voor Huawei voorlopig nog niet voorbij. Zowel het handelsdepartement van de Verenigde Staten, als TSMC en Huawei hebben geweigerd een reactie te geven op het nieuws.