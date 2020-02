Huawei, Xiaomi, Oppo en Vivo werken samen aan eigen alternatief Play Store

De sancties van de Verenigde Staten tegen Huawei gaan andere fabrikanten niet ongemerkt voorbij. Vier grote fabrikanten hebben de handen ineengeslagen en werken aan een eigen alternatief voor de Google Play Store.

Eigen Play Store van Huawei, Xiaomi, Oppo en Vivo

Vier Chinese telefoonfabrikanten werken samen aan een alternatief voor de Google Play Store. Gezamenlijk werken ze aan ‘de achterkant’ voor een eigen downloadwinkel voor apps en games. Toestellen met Android worden standaard geleverd met de Play Store, maar door de sancties vanuit de VS mag Huawei al geen Google-diensten leveren. Het lijkt erop dat meer fabrikanten op safe willen gaan, en dus werken ze aan een alternatief.

Persbureau Reuters meldt dat Huawei, Xiaomi, Oppo en Vivo als eerst werken aan een back-end voor de appwinkel. De vier fabrikanten samen hebben 40,1 procent van de verschepingen van smartphones wereldwijd in handen. Ontwikkelaars kunnen hun apps aanbieden bij het platform dat nu Global Developer Service Alliance wordt genoemd, en worden vervolgens aangeboden via de eigen appwinkels. Het is dus niet één vaste app die hetzelfde is, alleen de achterkant is hetzelfde. Fabrikanten kunnen hun eigen app-winkel dus daarvoor personaliseren. Naast apps en games zal er ook ruimte zijn voor bijvoorbeeld films en muziek.

De officiële versie zou in maart uitgebracht moeten worden, maar het is onduidelijk of dat nu nog het geval is gezien de situatie rondom het coronavirus. In het begin moet het platform live gaan in negen landen. Nederland en België zouden hier niet tussen zitten, Spanje wel.