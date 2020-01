Huawei: “geen terugkeer naar Google Play Services als sancties voorbij zijn”

De sancties tegen Huawei vanuit de Verenigde Staten treffen de fabrikant flink. Door deze sancties gebruikt Huawei de eigen Mobile Services. Mocht het goed komen, dan zal Huawei niet meer terugkrabbelen naar de Play Services van Google.

Geen Google Play Services meer

Het is gedaan met de Google Play Services op Huawei-toestellen. Op eerder uitgebrachte smartphones van de fabrikant is het geen probleem, maar nieuwe toestellen worden enkel nog maar voorzien van de Huawei Mobile Services. Dit is het gevolg van de sancties die de VS heeft opgelegd. Volgens Amerika spioneert Huawei; maar hier zijn nooit bewijzen voor gevonden.

Huawei heeft nu alle zeilen bijgezet en werkt hard aan het ontwikkelen van alternatieven voor de Play Services. Het gaat om een alternatief voor bijvoorbeeld Google Maps, de push-notificaties en vele andere onderdelen die in Android aanwezig zijn. Inmiddels is bekend dat Huawei en TomTom gaan samenwerken. Hoewel het onzeker is of er licht is aan het einde van de tunnel, heeft Huawei gezegd dat het hoe dan ook niet gaat terugkeren naar de Google Play Services. Huawei zal altijd de eigen Huawei Mobile Services gebruiken.

De reden hiervan is dat het minder afhankelijk wil zijn van de Amerikaanse overheid. Want wie zegt dat er na de huidige blokkade niet nog een blokkade volgt. Daarom is het merk ook bezig met het opzetten van een derde ecosysteem, HarmonyOS. Op zowel de lange als de korte termijn wil Huawei de ontwikkelaars van Android-apps niet teveel werk geven en daarom geeft het developers een reeks handige tools waarmee de eigen Android-apps op een eenvoudige manier ook geschikt gemaakt kunnen worden voor in de Huawei AppGallery.

Huawei wil graag ook apps als WhatsApp en Facebook welkom heten in de eigen app-winkel, maar Amerikaanse bedrijven mogen geen zaken doen met Huawei. De fabrikant zou nu van plan zijn om in Europa een tussenpartij op te richten, waarmee de Amerikanen wel zaken mogen doen. De afwezigheid van Google-diensten is een lastige kwestie voor Huawei. Het zal er ongetwijfeld voor zorgen dat het marktaandeel daalt. Toch zet Huawei vol in op de eigen Mobile Services en steekt het hier heel veel geld en energie in.

Of Huawei inderdaad nooit meer terugkeert naar de Play Services is de vraag. Hoewel Huawei dit in een gesprek duidelijk aangegeven zou hebben, zou Huawei Nederland tegenover Arnoud Wokke van Tweakers hebben gezegd zeker terug willen naar Google Services. We wachten het af!