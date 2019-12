Huawei: ‘Eerste eigen Huawei-apps als alternatief voor Google bijna klaar’

Met de sancties vanuit de Verenigde Staten staat Huawei voor een groot aantal uitdagingen. Eén daarvan is een alternatief voor de Google Play Services. Huawei heeft nu interessant nieuws omtrent de ontwikkeling van alternatieven.

Huawei’s alternatief voor Google Mobile Services

Huawei werkt aan alternatieve apps voor Android, voor eigen toestellen. Eerder wist Huawei al te melden dat het met een soort Huawei Maps wil komen, een eigen alternatief voor Google Maps. Er moet echter een groter gat gevuld worden door het wegvallen van de Google Mobile Services. Want ook andere diensten die zo standaard zijn op Android, worden niet meegeleverd op nieuw aan te kondigen Huawei-modellen. Dit alles is het gevolg van de sancties die door Amerika zijn opgelegd. Huawei wordt beschuldigd van spionage, maar hier is nooit bewijs voor geleverd.

Charles Peng van Huawei heeft tegen Economic Times aangegeven dat het samen met Indiase ontwikkelaars werkt aan apps en services voor HMS, Huawei Mobile Services. Deze moeten de diensten van Google binnen afzienbare tijd gaan vervangen op nieuwe toestellen. Essentiële apps zijn hierbij als eerste aan de beurt. Peng laat hierover het volgende weten;

“We bouwen met Huawei Mobile Services (HMS) een mobiel ecosysteem. De meest belangrijke apps zoals navigatie, betalingen, games en berichten zijn eind december gereed”

Peng spreekt dus over dat ze binnen enkele dagen gereed moeten zijn. Het wordt echter niet duidelijk of het dan gelijk gaat om een definitieve versie, of dat dit beta-versies zijn. Tevens is er nog een lange weg te gaan. Huawei heeft met de AppGallery een veel beperkter aanbod aan apps dan de Google Play Store. De Chinese fabrikant zet volop in op een samenwerking met ontwikkelaars van over de hele wereld om apps ook via de eigen store aan te kunnen bieden. Het doel zou zijn om de top 100-150 apps van ieder land ook uit te brengen via de eigen AppGallery.

De Huawei Mobile Services zijn voornamelijk bedoeld voor nieuw uit te brengen toestellen. Huidige toestellen zoals de P30-serie blijven gewoon gebruik maken van de Google-services.

