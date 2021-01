Verschillende Google-apps werken binnenkort niet meer op ongecertificeerde Android-apparaten

Android-toestellen die niet gecertificeerd zijn, krijgen in de toekomst mogelijk te maken met problemen. Verschillende Google-apps zullen vanaf dat moment niet meer werken. Het gaat in ieder geval om Google Berichten en Duo. Dit kan onder andere voor problemen zorgen bij Huawei-toestellen.

Ongecertificeerde Android-toestellen

In de nieuwste versie van Google Berichten, ook wel bekend als de Messages-app, komt in de code naar voren dat er een verandering aan zit te komen voor verschillende Google-apps. Vanaf 31 maart zullen verschillende Google-apps niet meer werken op toestellen die niet officieel Android-gecertificeerd zijn.

De Huawei Mate 40 Pro is voorzien van Huawei Mobile Services

Het gaat om toestellen die weliswaar op Android draaien, maar niet het certificeringsproces van Google voor Google Mobile Services (succesvol) hebben doorlopen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de nieuwe Android-smartphones van Huawei, die voorzien zijn van het eigen Huawei Mobile Services, maar niet van de Google Mobile Services. Ook toestellen met niet-officiële gemodificeerde software worden hierbij genoemd, net als toestellen met een ontgrendelde bootloader.

Vooralsnog lijkt het om in ieder geval twee applicaties van Google te gaan, communicatie-apps in dit geval; Google Duo en Google Berichten. Het is de verwachting dat Google in de komende weken de gebruikers met een ongecertificeerd toestel op de hoogte zal brengen middels een notificatie.