Google brengt SMS-opvolger RCS naar Nederland en België: zo werkt het

Goed nieuws voor degenen die met smart zitten te wachten op RCS-messaging. Google stelt de nieuwe dienst nu wereldwijd beschikbaar. De introductie heeft jaren geduurd.

Google brengt RCS wereldwijd uit

RCS wordt gezien als de nieuwe berichtenstandaard, waarbij het de opvolger zou moeten zijn van SMS. Voor het zover is moet er nog wel het één en ander gebeuren, maar het begin is er. Zojuist heeft Google bekend gemaakt dat de dienst nu wereldwijd beschikbaar is voor alle Android-gebruikers.

De afkorting RCS staat voor Rich Communication Services. Het is samen met providers van over de hele wereld ontwikkeld en moet dus op termijn SMS opvolgen. RCS heeft veel weg van berichten zoals we die nu sturen via WhatsApp. Een afbeelding via een MMS sturen, wie doet dat nou nog? Met RCS kun je niet alleen teksten of foto’s sturen, maar ook andere bestanden. Daarbij is het ook bij RCS mogelijk om groepsgesprekken te voeren. Verder kun je reageren met stickers.

Omdat providers over de hele wereld niet allemaal stonden te springen voor de ondersteuning van RCS, heeft Google gekozen om in ieder geval zelf deze dienst wereldwijd te ondersteunen. Dit betekent dat de dienst nu in Nederland en België gebruikt kan worden. Hiervoor heb je de Google Berichten-app nodig.

Dankzij RCS zie je ook of de ander je bericht heeft gezien en of de ander aan het typen is. Wel kun je deze twee dingen uitschakelen als je niet wilt dat de ander dit ziet. Natuurlijk zijn ook de bekende emoji’s in de applicatie aanwezig.

RCS gebruiken

Wil je RCS gebruiken, dan dient niet alleen jouw toestel dit te ondersteunen, maar ook die van de ontvanger. Bij het openen van Google Berichten krijg je nu de mededeling te zien dat Berichten beter is geworden. Vervolgens tik je op de drie puntjes en kies je voor ‘Chatfuncties’. Vervolgens dien je je telefoonnummer te verifiëren, wat even kan duren. Bij mij duurt het al een eeuwigheid. Als je een bericht wilt verzenden zie je ‘chat’ staan. Zie je nog ‘SMS’ dan is het nog niet compatible.

Google heeft ook aangegeven meer te willen doen aan de privacy. SMS-berichten hebben geen vorm van encryptie waardoor ze in theorie makkelijk te onderscheppen zijn. Vanaf volgende maand zal Google end-to-end encryptie testen bij beta-gebruikers voor RCS.